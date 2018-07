Sportabzeichen beim TV Konzen Letzte Aktualisierung: 15. Juli 2018, 07:53 Uhr

Konzen. Der TV Konzen bietet am Donnerstag, 9. August, und am Donnerstag, 23. August, die Abnahme des deutschen Sportabzeichens an. Um 18 Uhr werden am Konzener Sportpark die Disziplinen Weitsprung, 50- und 100-Meter-Sprint, Kugelstoßen, Steinwurf, Schleuderball, Medizinballwurf, Schlagball, Wurfball und Standweitsprung abgenommen.