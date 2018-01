Monschau - Spitzenbewertungen für den Monschau-Marathon

Monschau. Bei der großen Leser-Abstimmung des Läuferportals „marathon4you“ wählten mehr als 12.000 Läuferinnen und Läufer aus über 20 Ländern ihren Lieblingsmarathon des Jahres 2017. Dabei schneidet der Monschau-Marathon noch einmal besser als in den Jahren zuvor ab.

In der Länderwertung NRW landet der „Run in Nature“ auf der Beliebtheitsskala zum dritten Mal in Folge auf Platz eins der beliebtesten Landschaftsläufe und auf Platz drei gesamt, gleich hinter den großen Stadtmarathons Münster und Köln.

In diese Wertung kamen 27 Marathon-Veranstaltungen. Unter den beliebtesten 100 Marathons in Deutschland klettert der Monschau-Marathon im Ranking sogar auf den hervorragenden elften Platz und lässt beispielsweise die 42-Kilometer-Läufe in Bonn, Düsseldorf, München, Essen sowie die in Läuferkreisen ebenfalls sehr beliebten Landschaftsläufe Röntgenlauf und Allgäu-Panorama-Marathon hinter sich.

In der Kategorie Top 100 international (Deutschland, Österreich, Schweiz) hat sich der Eifeler Kult-Lauf sogar um neun Plätze auf einen achtbaren Platz 18 verbessert.

Sehr erfreut über das positive Ranking zeigte sich das Orga-Team des Monschau-Marathons. Für die große Schar der Helferinnen und Helfer, inbegriffen die aus den umliegenden Ortschaften, sei dies die beste Motivation zur Vorbereitung auf die nächste Veranstaltung im August. Ein großes Kompliment gelte allen hiesigen Teilnehmern, Fans und Sponsoren, die dem Monschau-Marathon seit Jahrzehnten die Treue halten. Die bequeme Online-Anmeldung für die insgesamt sieben Lauf- und Walkwettbewerbe vom 11. bis 12. August ist bereits jetzt möglich.