Eicherscheid.

Die Reiter in Eicherscheid rüsten zu ihrem 47. Reit- und Springturnier; auf der Anlage Im Rott werden am Wochenende Teilnehmer aus ganz Deutschland in Spring- und Dressurprüfungen spannende Wettkämpfe liefern. „Wir sind gut vorbereitet und hoffen, dass es bei gutem Wetter ein richtiges Sommerturnier wird“, sagt Jutta Braun, die Erste Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Eicherscheid.