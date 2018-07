Monschau - Sommerkonzert der Musikschule begeistert die Zuhörer

Monschau.

Das diesjährige Sommerkonzert der Musikschule Monschau e.V. fand am vergangenen Sonntag in der Aula des Gymnasiums in Monschau statt. Nachdem Schulleiter Axel Jansen die Schüler und Eltern begrüßt hatte, wurde das Programm von dem Blockflötenduo Claudia Litt und Hanna Hill eröffnet.