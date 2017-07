Sommerfest des Tanzclubs Dash

Imgenbroich. Eines der größten Feste in Imgenbroich steht vor der Tür: das Sommerfest des Tanzclub Dash. Wie jedes Jahr hat sich der Vorstand auch dieses Mal wieder ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Als besondere Highlights erwarten die Besucher zwei prominente Gäste.

Workshops mit

Dinipiri Etebu In diesem Jahr wird König-der-Löwen-Darsteller, Let’s-Dance-Finalist und Hip-Hop-Weltmeister Dinipiri Etebu beim Dash-Sommerfest zwei Workshops geben: Zum einen einen Kids-Workshop für alle 8-12-Jährigen von 13 bis14 Uhr (10 Euro pro Teilnehmer) sowie zum anderen einen für Jugendliche und Erwachsene kommen von 15.30 bis 17 Uhr (12 Euro). Die Anmeldelisten liegen in der Tanzschule aus, eine Anmeldung ist auch möglich unter E-Mail: info@dashev.de und unter Telefon 02472/8024700.

Zum einen Musical-Darsteller, Let’s-Dance-Finalist und Hip-Hop-Weltmeister Dinipiri Etebu, der auch zwei Workshops für Kinder von 8 bis 12 Jahren (13 bis14 Uhr, 10 Euro) und Jugendliche und Erwachsene (15.30 bis 17 Uhr, 12 Euro) anbieten wird.

Zum anderen wird René Travnicek, Moderator, Entertainer und Warm-Upper zahlreicher Fernsehshows wie Let’s Dance, Deutschland sucht den Superstar oder Wer wird Millionär?, den Tag moderieren und für unterhaltsame Beiträge sorgen. Er wird auch ein Warm-Up für alle Anwesenden anbieten, das von Daniel Raab, der bereits das Happy-Video für Monschau erstellt hat, professionell gefilmt wird.

Außerdem werden nicht nur die mittlerweile über die Nordeifeler Grenzen hinaus bekannten Formationen, sondern alle Kurse an diesem Tag auf der Bühne zeigen, was sie gelernt haben. Von den Showgruppen angefangen über Breakdance, Ballett, Jazz, Hip Hop, Paartanz, Kindertanzen bis hin zu den Fitnesskursen werden hier alle die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu präsentieren. Mit dabei ist das jüngste Mitglied, das drei Jahre alt ist, wie auch das älteste mit 83 Jahren.

Der Verein lädt am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr alle Interessierten, Freunde und Mitglieder des Vereins zu einem spannenden Tag rund um sein Vereinsheim am Handwerkerzentrum 10 in Imgenbroich ein. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls wie immer gesorgt.