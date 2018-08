Heimbach - Simmeratherin fährt gegen Laterne und wird leicht verletzt

Heimbach. Mit leichten Verletzungen kam am Montagnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin davon, als sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne stieß.

Gegen 16.35 Uhr war die Fahranfängerin aus Simmerath auf der Straße Am Müllenberg in Hausen in Richtung Hausener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau nach rechts und stieß dort gegen eine Laterne.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese abgeknickt und das Auto seitlich versetzt. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Laterne musste durch die Feuerwehr abgetrennt werden. Das stark beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.