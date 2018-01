Simmerath - Simmerather Weihnachtsverlosung: Auto wartet noch auf seinen Gewinner

Simmerath. Der Hauptpreis der Simmerather Weihnachtsverlosung 2017, ein weißer Renault Twingo Limited SCE70, wartet immer noch auf seine Gewinnerin oder seinen Gewinner.

Der Besitzer des Loses mit der Nummer 247557, die die beiden kleinen Glücksfeen Ella Poschen und Greta Braun, am 21. Dezember im Autohaus Haas in Lammersdorf gezogen hatten, hat sich bislang nicht beim Simmerather Gewerbeverein gemeldet. „Das Auto steht noch hier bei uns“, meinte am Mittwoch Dietmar Biewendt, Niederlassungsleiter des Lammersdorfer Autohauses.

Außergewöhnlich sei dies aber nicht, „es hat in der Vergangenheit schon häufiger bis Mitte Januar gedauert, ehe sich der Gewinner gemeldet hat“, sagte Biewendt. Der Losbesitzer hat noch bis Ende Januar Zeit, sich zu melden – erst dann wird die Nummer des vorsichtshalber gezogenen Ersatzloses veröffentlicht.

Wer das Los mit der Nummer 247557 noch findet, sollte sich also möglichst schnell unter Telefon 02473/1222 (Elektro Leister) melden.