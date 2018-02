Simmerath.

Die Sanierung des Rathausplatzes in Simmerath ist zwar von der Zeitschiene her etwas aus der Spur geraten, aber an die Verzögerung bei der baulichen Ausführung denkt nun, wenige Wochen vor der Fertigstellung der weitläufigen Fläche, niemand mehr. Nur noch der Bereich vor der Caritas-Tagespflege bis zur Fuggerstraße ist eine unpassierbare Baustelle.