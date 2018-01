Nordeifel.

Wer in der Nordeifel ein bebautes Grundstück oder Grünland besitzt oder ein Gewerbe betreibt, der lebt dabei in der Gemeinde Simmerath am günstigsten – zumindest was die aktuellen Hebesteuersätze angeht. Im Vergleich mit den umliegenden Kommunen belegt Simmerath sowohl bei der Grundsteuer B wie auch bei der Gewerbesteuer den Spitzenplatz der günstigsten Städte und Gemeinden.