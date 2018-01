Simmerath.

So manch nette Anekdote aus dem früheren Berufsleben machte in der Kantine des Simmerather Rathauses die Runde, wohin die Gemeinde die Mitarbeiter eingeladen hatte, die im vergangenen Jahr ausgeschieden sind oder die ein Beschäftigungsjubiläum feiern konnten. 290 Dienstjahre saßen da insgesamt an der Kaffeetafel zusammen.