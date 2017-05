Simmerath.

Schon in den 1930er Jahren gab es in Simmerath ein kleines „Freibad“, und zwar in der Kall, nicht weit von Bickerath entfernt, wie der Ur-Simmerather und Heimatkundler Willi Wilden nun berichtete. Das Freibad der Simmerather Jugend hieß „Öntekall“ (Entenkall).