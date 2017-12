Monschau.

Der Rahmen hätte stimmungsvoller nicht sein können: Nur das Licht der vier großen Weihnachtsbäume, der Kerzen auf dem Altar und der bunten Wandbeleuchtung erhellte das große Kirchenrund, in dem über 500 Schülerinnen und ihre Lehrerinnen und Lehrer jeden Platz besetzten. Dem feierlichen Gottesdienst der Bischöflichen Mädchenrealschule Sankt Ursula am letzten Schultag des Jahres folgte in diesem festlichen Rahmen eine besondere Ehrung.