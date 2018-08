Vossenack.

Die Erste Mannschaft der SG Vossenack/Hürtgen spielt in der Kreisliga A Düren und wird seit einem Jahr von Tim Krumpen trainiert. Er war vorher beim TuS Schmidt einige Jahre als Co- und Torwarttrainer tätig, davor war er als Profi bei Alemannia Aachen, wo er von Jugend an gespielt hatte und zum Torwart ausgebildet worden war.