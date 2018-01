Nordeifel.

Nur noch drei Mannschaften aus der Region spielen in der Kreisliga A. In der Aachener A-Liga ist der TV Konzen der einzige Nordeifelclub. In der Kreisliga A des Fußballkreises Düren spielen der TuS Schmidt und die SG Vossenack/Hürtgen, die in der Hinrunde für genügend Furore in der Liga sorgte und zum Hinrundenabschluss einen hervorragenden vierten Tabellenplatz belegt.