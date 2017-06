Nordeifel.

In der Dürener Kreisliga B3 hielt die Zweitvertretung der SG Vossenack/Hürtgen die Spannung im Abstiegskampf bis in der Schlussminute hoch, denn erst in der erzielte Thomas Huppertz den Ausgleich zum 3:3 in der Begegnung gegen die Zweite der SG Voreifel.