Nordeifel - SG Vossenack/Hürtgen empfängt den neuen Meister

Nordeifel.

Das Beste, was die Dürener Kreisliga A in dieser Saison zu bieten hat, ist am Sonntag bei der SG Vossenack/Hürtgen zu Gast. Der schon feststehende Meister SG Voreifel spielt mit 13 Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden eine hervorragende Rückrunde.