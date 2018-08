Roetgen.

Das Konzert am Samstagabend in der Roetgener Pfarrkirche fiel in mehrerer Hinsicht aus dem Rahmen. „Sempre rubato“ („immer etwas unregelmäßig“) nannte sich das beteiligte Ensemble – wobei schon in dieser Bezeichnung sich andeutete, dass es hierbei etwas freier und spontaner zuging, als es bei klassischer Musik üblich ist. War das nun ein Kammerorchester, eine Ansammlung von Solisten oder ein Chor?