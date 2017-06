Eicherscheid.

Die Bachstraße in Eicherscheid: Bekannt bei vielen wegen der Tenne, der Förderschule und als Heimatstätte des SV Germania Eicherscheid. Unter Seifenkisten gilt sie als eine der steilsten und anspruchsvollsten Strecken in NRW. Und so fanden sich am Pfingstsonntag 61 Starter aus ganz NRW zum 10. Eifelrennen in Eicherscheid ein, um die besten Rennfahrer in fünf Klassen „auszufahren“.