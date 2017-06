Rurberg.

Es goss wie aus Kübeln, blitzte und donnerte, als in Rurberg am Donnerstagnachmittag der neue Schützenkönig ermittelt wurde. Sebastian Harth gelang es, den Vogel abzuschießen. Der 36-Jährige sicherte sich bereits zum zweiten Mal die Königswürde der St.-Sebastianus-Schützen am Rursee.