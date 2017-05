Vossenack.

Knapp zwei Stunden lang erfüllte jetzt wieder einmal Musik die Aula des Franziskus-Gymnasiums in Vossenack – Musik aus eigenem Hause sozusagen: Beim Schulkonzert des FGV demonstrierten an die 200 mitwirkende Schülerinnen und Schüler den hohen Stellenwert der Musik an der Schule und wurden mit einer voll besetzten Aula belohnt.