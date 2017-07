Schulfest an der Sekundarschule in Simmerath Letzte Aktualisierung: 6. Juli 2017, 12:30 Uhr

Simmerath. Viel auszuprobieren gibt es für die Schüler und Besucher am Samstag, 8. Juli, beim Schulfest an der Sekundarschule Nordeifel am Standort Simmerath. Von 10 bis 13 Uhr bieten hier die Schüler aller Jahrgänge und Klassen mit ihren Lehrern insgesamt 20 Attraktionen an, die es auszuprobieren gilt.