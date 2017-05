Schützenfest in Roetgen an Christi Himmelfahrt

Roetgen. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1893 e.V. Roetgen lädt zum Schützenfest an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, ein. Man trifft sich um 12.45 Uhr an der Schießhalle, um 13 Uhr ist Abmarsch zum Abholen der Majestäten in der Vogelsangstraße, anschließend findet ein Umtrunk statt.

Gegen 15 Uhr wird an der Schießhalle mit der Ermittlung der neuen Majestäten begonnen. Nach dem Prinzenschießen kann sich die Bevölkerung sich am Ausschießen des Preisvogels beteiligen. Geselliges Beisammensein, Grill und Cafeteria sowie Lasergewehrschießen und die Hüpfburg werden angeboten; bei der Tombola gibt es wieder viele Preise zu gewinnen.

Die Pfingstkirmes findet vom 3. bis 5. Juni statt. Am Freitag, 2. Juni, wird bei der neuen Majestät ab 19.30 Uhr geschmückt.

Pfingstkirmes

Am Samstag, 3. Juni ist um 18 Uhr Abmarsch zur Residenz der neuen Majestäten, um 20 Uhr wird der Festzug an der Schießhalle erwartet, die alten Majestäten werden um 20.30 Uhr verabschiedet, die Inthronisierung der neuen Majestäten beginnt um 21 Uhr, anschließend wird gefeiert mit Musik von Wolfgang Kohl. Am Montag, 5. Juni, 10.30 Uhr, gibt es den Frühschoppen in der Schießhalle, für Imbiss und Unterhaltung ist gesorgt.