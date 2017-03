Roetgen.

Die Erweiterung des Seniorenzentrums an der Jennepeterstraße in Roetgen rückt näher. Die Itertalklinik Seniorenzentrum GmbH & Co KG strebt die Erweiterung an, da das zweite Haus an der Bundesstraße nicht mehr die neuen gesetzlichen Voraussetzungen für die Altenpflege erfüllt und daher aufgegeben werden soll.