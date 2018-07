Eifel - Schüler machen sich auf den Weg nach Taizé

Eifel.

Voll besetzt war der Reisebus, der am Sonntagmorgen in Richtung Ostfrankreich aufbrach. An Bord: 49 Schülerinnen und Schüler der Mädchenrealschule St. Ursula, des St. Michael-Gymnasiums Monschau und des Franziskus-Gymnasiums Vossenack sowie ihre Begleiter. Eine Woche lang nimmt die große Gruppe aus der Nordeifel am weltberühmten Jugendtreffen der ökumenischen Brüdergemeinschaft von Taizé teil.