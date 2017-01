Konzen.

Das Herz des Dorfes Konzen hat einen neuen Blickfang: Gleich an der Einfahrt zum vorderen Schulhof der Grundschule an der Konrad-Adenauer-Straße, gleich neben der blechernen „Konzener Dorfkuh“, steht seit wenigen Tagen ein türkisfarbenes Häuschen in der Form einer Telefonzelle.