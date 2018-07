Dedenborn.

Was steht denn da am Wegesrand? An der Bundesstraße 266, Abzweig Dedenborn, steht ein großes Straßenschild mit Hinweisen in die diversen Richtungen. Es weist allerdings auch auf ein merkwürdiges „Hobby“ hin, wird es genauer begutachtet: Mindestens 13 Einschüsse sind erkennbar, und man fragt sich: Wer ballert denn an einer Bundesstraße wann herum? Mit was und warum? Zu viel Munition im Kühlschrank? Fußballfrust?