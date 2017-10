Schaurig-wohlige Gänsehaut in der Galerie Eifel-Kunst

Schleiden. Es gibt wieder eine Premiere in der Galerie Eifel-Kunst. Am Freitag, 13. Oktober, trifft Konzert auf Lesung, Irish Folk auf Eifel-Krimi, Georg Kaiser auf Peter Splitt.

Die Eifel ist bunt. Und für einen Abend geht es mörderisch im urigen Gewölbekeller zu. Wenn Peter Splitt aus seinen Eifel-Krimis liest und Kommissar Laubach aus Daun mit seinem smarten Helfer Roger Peters die Fälle löst, die schaurige Gänsehaut machen, dann wird Georg Kaiser mit seiner sonoren Stimme und seiner handgemachten Irischen Musik führ wohlige Gänsehaut sorgen.

Krimi und Folkmusik

Splitt wurde in Remscheid geboren und unter dem Motto „vom Rheinland und der Eifel hinaus in die weite Welt“ schrieb er Abenteuerromane, Thriller und spannende Krimis aus der Region. Gerade veröffentlicht wurden die Bücher Eifel-Pakt, Mordinstinkt, Eifel-Trauma, Eifel-Einstand, sowie Die Jagd nach dem Inkaschatz.

Kaiser wurde in Kalterherberg geboren, und unter dem Motto „die Eifel ist die südlichste Region Irlands“ schrieb er über 200 eigene Stücke im Irish-Folk-Stil. Bereits drei CDs sind von ihm auf dem Markt: Highland-Man, Here Again und Good Morning Ireland. Am vierten Album arbeitet er gerade. Die Bürgerstiftung der Stadt Schleiden unterstützt die Musik-Lesung.

Los geht es am 13. Oktober um 20 Uhr in der Galerie Eifel-Kunst, Schleidener Straße 1, in Gemünd. Weitere Infos unter Telefon 0170/ 7148585 oder im Internet auf www.irish-folk-and-more.de und www.eifel-kunst.de. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.