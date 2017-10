SC Komet richtet den 11. Steckenborner Lichterlauf aus

Steckenborn.

Zum elften Mal startet am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr der Steckenborner Lichterlauf. Dieser einzigartige Lauf in unserer Region erfreut sich größter Beliebtheit. Im letzten Jahr konnte der Veranstalter fast 400 Läufer und 33 Jugendstaffeln begrüßen. Damit ist dieser Lauf der größte 10-km-Lauf in der Eifel.