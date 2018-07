Steckenborn - SC Komet lädt zur Sportwoche in Steckenborn ein

Steckenborn. Die Sportwoche des SC Komet Steckenborn beginnt am Freitag, 13. Juli, um 19 Uhr mit dem Alte-Herren-Spiel SC Komet gegen TV Höfen. Im Anschluss gegen 20.15 Uhr startet das Vierer-Cup-Pittermännchen-Fußballturnier. Gespielt wird auf Kleinspielfeldern mit vier Feldspielern ohne Torwart.

Auswechslungen sind möglich. Es können auch Jugendmannschaften und Freizeitfußballer teilnehmen. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Volleyballs. Auf der Rasenfläche des Dorfplatz treten um 14 Uhr zunächst die Jugendmannschaften des SC Komet und des TuS Lammersdorf gegeneinander an.

Anschließend startet gegen 14.45 Uhr das 2. Outdoor Volleyballturnier. Gespielt wird mit vier Spielern pro Mannschaft. Es stehen für das Turnier drei Volleyballfelder zur Verfügung. Mitmachen kann jeder, der Lust auf Volleyball verspürt.

Am Sonntag ist die Laufabteilung an der Reihe. Dann heißt es zum 16. Mal „Enorm in Form in Steckenborn“. Um 10.30 Uhr startet der Jedermannlauf über 4,8 Kilometer. Um 11.30 Uhr starten die Walker über 10 Kilometer und neu erstmals auch über 4,8 Kilometer. Beide Strecken ermöglichen einen tollen Blick auf den Rursee. Um 11.45 Uhr startet dann der Hauptlauf über 10 Kilometer. Im Anschluß ab 13.30 Uhr beginnen die Kinder- und Schülerläufe über die kurzen Distanzen.

Alle Läufe zählen zum Rur-Eifel-Volkslauf-Cup und erstmals zum Eifelcup. Um 14 Uhr spielt die neue Seniorenmannschaft SV Nordeifel, dem die Mannschaft des SC Komet beigetreten ist, gegen die A-Jugend der SV Nordeifel.