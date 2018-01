Nordeifel.

Das hat unser Wetterexperte Andy Holz noch nicht erlebt, obwohl er an seiner Wetterstation in Vossenack schon seit 20 Jahren die Wetterdaten erfasst. So dunkel wie in den vergangenen Wochen war es seitdem noch nie. Seit Anfang Dezember ließ sich die Sonne insgesamt gerade mal fünf Stunden und 13 Minuten blicken, davon im Dezember drei Stunden und eine Minute, im Januar zwei Stunden und 12 Minuten (bis Donnerstag, 18. Januar).