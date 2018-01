Nordeifel - „Running for Kids“: Mit über 280.000 Euro konkrete Hilfe geleistet

Nordeifel. Viele Jahre, bis zum 14. Januar 1995, war Peter Borsdorff ein ambitionierter Langstreckenläufer. Knapp zehn Jahre lang war sein sportliches Vorhaben, die Marathondistanz von 42,195 Kilometern in weniger als drei Stunden zu laufen.

Fünfmal gelang dies, zuletzt im Alter von 46 Jahren bei den Deutschen Meisterschaften in Kandel/Pfalz mit der Zeit von 2:59:00. Am 14. Januar 1995 kam dann der Wendepunkt in Borsdorffs Sportlerleben. Künftig wollte der Dürener nur noch „laufend“ für Kinder in der Region unterwegs sein.

205 Spenden, 43 Orte

Dies macht der inzwischen 74-Jährige auch weiterhin. Dies allerdings ohne jegliche Leistungsambitionen. Im Jahr 2017 konnte der „Running for Kids“-Initiator 205 Spenden mit insgesamt 280 200 Euro übergeben – stets persönlich und in 43 Orten der Region. Im Bereich zwischen Gemünd/Eifel und Übach-Palenberg sowie Eupen/Belgien und Elsdorf konnten sich viele Kinder, Familien, Schulen, Sportvereine, Jugendheime, Jugendgruppen, Initiativen und das Jugendamt der Stadt Düren über die „Running for Kids“-Unterstützungen freuen. Die unterschiedlichsten Hilfen und Hilfestellungen, Aktionen, Anschaffungen und Therapien konnte Peter Borsdorff mit seiner Initiative zugunsten von Kindern bereitstellen.

10.000 Kilometer gefahren

„Rekorde“ hat Borsdorff niemals im Auge. Gleichwohl bedeutet das Jahresergebnis 2017 einen Rekord. Der „Läufer mit der Sammelbüchse“ ist viel unterwegs. Neben seinen „Laufeinsätzen“ kamen circa 10.000 Kilometer mit dem privaten Pkw zu den Einsatzorten zusammen. Borsdorffs Aktivitäten erfolgen ehrenamtlich. Startgelder, Fahrtkosten, Bürokosten usw. fallen für seine Initiative nicht an.

Borsdorff erfährt neben seinem eigenen laufsportlichen Hobby viel Unterstützung. Der DTV-Sportler wird von Sportlern der unterschiedlichsten Sportrichtungen, Karnevalisten, Kommunionkindern, Schulen, Musikgruppen, Schützenbruderschaften, Ortsinitiativen, Unternehmen, bei Sterbefällen, bei Jubiläen, runden Geburtstagen und vielem mehr mit Spenden unterstützt.

Mehr als 130 selbst gebastelte Sammelbüchsen („Duuse“), alle mit einem getragenen Kinderschuh darauf ausgestattet, stehen in der Region in den unterschiedlichsten Geschäften und Unternehmen. Erklären muss sich der Dürener kaum noch. Die Sammelbüchse ist bekannt und damit „Programm“.

Höhepunkt im Juni

Ein Höhepunkt war im Jahr 2017 der „Peter & Paul“-Benefizlauf. Gemeinsam mit Dürens Bürgermeister Paul Larue erlief er im Juni zusammen mit mehr als 1600 Aktiven knapp 39.000 Euro. Mehr als 17.000 Kilometer wurden dabei zurückgelegt. 24 Einrichtungen und sechs besondere Kinder konnten noch am Veranstaltungstag unterstützt werden.

Start ins 24. Jahr der Aktion

Am 14. Januar 2018 startet „Running for Kids“ in das 24. Jahr. Die Idee war im Jahr 1995, Kindern unkompliziert in schwierigen Lebenslagen zu helfen. Die mit einer Sammelbüchse erlaufene Spendensumme beläuft sich aktuell auf 1.801.500 Euro. Peter Borsdorff setzt sich weiterhin für Kinder in der Region ein. Ein Höhepunkt wird der 20. „Peter & Paul“-Benefizlauf am Freitag, 22. Juni, im Stadion des Dürener Turnvereins von 1847 sein. Der laufende Dürener freut sich weiterhin über jede Unterstützung.

Weitere Informationen zur Aktion „Running for Kids finden sich auf der Homepage. Fernmündlich ist der „Läufer mit der Sammelbüchse“ unter Telefon 02421/33723 und Telefon 0171/5470871 zu erreichen.