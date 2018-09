In Erinnerung an die Burgringrennen

Die Rotary Oldtimer Days in Monschau (RODM) finden in Erinnerung an die Burgringrennen statt, die von 1948 bis 1952 für Motorräder und Motorradgespanne in Monschau veranstaltet wurden. An diese Motorsporttradition Monschaus möchte der Rotary Club Monschau-Nordeifel anknüpfen und holt deswegen alte Fahrzeuge in die Altstadt.