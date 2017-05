Rotarier helfen in der Region: Geburtstagsgeschenk für Weltladen

Mützenich. Der Rotary-Club Monschau-Nordeifel spendete dem Weltladen in Mützenich 500 Euro für 20 Stühle, die dringend benötigt wurden. Die Sitzmöbel kommen als Geburtstagsgeschenk gerade zur rechten Zeit.

„Wir feiern 2017 exakt 30 Jahre fair gehandelte Produkte in Mützenich“ so Henry Schütt und Eva Stryczek vom Vorstand des Weltladens. Das Jubiläum wird in den Mützenicher Räumlichkeiten der gemeinnützigen Einrichtung an der Ringstraße 10 am 28. Mai gebührend gefeiert.

Das Angebot des Weltladens umfasst derzeit Nahrungs- und Genussmittel wie Kaffee, Tee, Kakao, Honig, Schokolade, Nüsse, Säfte und Weine. Zudem Gewürze und kunstgewerbliche Artikel sowie kleine Präsente.

Von deren Erlös fließen aus dem Absatz erstklassiger Waren zum gerechten Preis finanzielle Mittel in Vorhaben wie Kindertagesstätten und Werkstätten in Brasilien, eine Gesundheitsstation in El Salvador, Kunsthandwerk-Einrichtungen, Schreinerei und Schnitzarbeit, Bildhauerei, Schulen, Ausbildungsstätten in Indonesien, Zisternen- und Brunnenbau sowie Pflegeeinrichtungen in Afrika.

Ab Samstag, 1. Juni, wird an der Ringstraße 10, jeweils samstags von 10 bis 14 Uhr, das volle Produkt-Programm des Marktes offeriert. Weitere Höhepunkte und Klassiker im Geschäftsjahr sind das „faire Frühstück“, der Tag der offenen Tür, der Abendverkauf und der Literaturkreis. Wegen der vielen arbeitsintensiven Aktivitäten freut sich die Weltladencrew übrigens auch immer über weitere Mitstreiter.

Durch ehrenamtliche Arbeit erwirtschaftete der Weltladen seit Bestehen mehr als 45.000 Euro zugunsten bedürftiger Menschen in Entwicklungsländern.