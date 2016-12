Schnelles Glasfasernetz bis ins Haus

Im Neubaugebiet „In der Schlad“ in Rollesbroich, das im nächsten Jahr erschlossen und vermarktet werden soll, erfolgt der Ausbau der Telekom sogar mit der sogenannten FTTH-Technologiel (Fibre-to-the-home), also ein Glasfasernetz bis ins Haus. Diese Versorgung ist für alle Neubauten an den neuen Straßen vorgesehen, also dort, wo noch keine Längsverlegung der Versorger vorhanden ist. Nach dem Ausbau stehen in dem bezeichneten Gebiet Breitband-Anschlüsse mit bis zu 200 MBit/s im Download und bis zu 100 MBit/s im Upload zur Verfügung.

„Diese extrem schnellen Breitbandanschlüsse werden die Attraktivität des Neubaugebietes nochmals steigern“, so Bürgermeister Karl-HeinzHermanns.