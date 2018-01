Rohren.

Zur Jahreshauptversammlung hatte die Feuerwehr in Rohren ihre Mitglieder am vergangenen Wochenende eingeladen. Neben Geschäfts- und Kassenbericht stand auch ein Rückblick auf das vergangene Jahr auf dem Plan. Zu Gast bei der Löschgruppe in Rohren war auch Falk Claßen, Leiter der Feuerwehr Monschau.