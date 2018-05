Rohren/Nordeifel.

Die Bergulme am Kriegerdenkmal an der Kreuzung von Retzstraße und Riehelskuhl in Rohren steht schon seit mehreren Hundert Jahren an diesem Platz. Wie lange genau sie schon da steht, weiß offensichtlich niemand so ganz genau. In den Berichten schwanken die Angaben zwischen 300 und 700 Jahren. Feststeht wohl, dass es sich um einen der ältesten Bäume im Monschauer Land handeln dürfte.