Roetgen.

Am Dienstag, dem 17. Juli, wurde eine neue Bank von Mitgliedern des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Monschauer Land auf der Gedenkstätte in der Roetgener Faulenbruchstraße eingeweiht. Das Grundstück des längst stillgelegten Friedhofs, auf dem die neue Bank und ein Stein mit einer Gedenktafel stehen, erinnert an die schwierige Geschichte der evangelischen Christen in der katholisch geprägten Eifel.