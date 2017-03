Roetgen.

Auch beim in der Oberliga noch vom Abstieg bedrohten HSV Frechen konnten die Handballdamen des TV Roetgen den Schalter nicht in die richtige Richtung umlegen. Nach 45 Minuten Kampf, Einsatz und Leidenschaft ging der Mannschaft in der letzten Viertelstunde die Luft aus, und sie kassierte im Endeffekt noch eine viel zu deutliche 19:27-Niederlage.