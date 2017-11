Roetgen.

Mit der ersten Zwischenbilanz nach fünf Spieltagen können die Handballdamen des TV Roetgen zufrieden sein. Mit vier Siegen und einem Unentschieden belegen sie in der Oberliga hinter Westwacht Weiden den zweiten Tabellenplatz, und in der HVM-Pokalrunde haben sie mit einem deutlichen Sieg gegen Polizei Köln das Finale erreicht, das am 25. November in der Eugen-Haas-Sporthalle in Gummersbach ausgetragen wird.