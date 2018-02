Roetgen - Roetgener Orden für Karl Marx

Roetgen. Doch, doch: 14 Jahre sind in der Eifel eine dicke Tradition: Damals beschloss man bei einem Prinzenempfang in der „Roetgen Therme“, dass der Orden des jeweiligen Karnevalsprinzen der KG Roetgen von Stamos Papas, Kurt Schreiber und Hubert vom Venn vor dem Start des Rosenmontagszuges an einen Ort in Griechenland oder der Eifel gebracht werden muss, der irgendwie – An-den-Haaren-Herbeiziehen ist durchaus erlaubt – mit dem Roetgener Narrenherrscher oder der Eifel zu tun haben muss.

Bei der Premiere brachte man den Orden ohne Eulen nach Athen, es folgten Ausflüge an das Denkmal von Fritz von Wille in Hillesheim-Kerpen, an das Denkmal des Marathon-Läufers, an das Grab des Hauptmanns von Köpenick in Luxemburg, an den Eiffelturm, den Tempel des Poseidons, an den Clara-Viebig-Brunnen im „Weiberdorf“ Eisenschmitt, an den Eifelkoch Thomas Herrig aus Meckel, den höchsten Berg Belgiens, an die Betradaburg, eine der möglichen Geburtsstätten des Aachener Säulenheiligen Karl.

Da 2015 ein Dreigestirn in Roetgen regierte, brachte man den Orden nach Kehr, jenem kleinen dreigeteilten Eifelweiler, der zu Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Ostbelgien gehört. 2016 regierte mit Kurt II. ein Rundfunk- und TV-Mann aus Passion. Was lag also näher, als den Orden an den fast überall in der Nordeifel sichtbaren 167 Meter hohen UKW-Turm des WDR auf dem Bärbelkreuz im Zitterwald zu bringen? Und 2017 hing das Trio den Orden an das Karnevalsmuseum in Blankenheim.

In diesem Jahr ging der Orden an den Peripherie-Eifeler Karl Marx, der vor 200 Jahren in Trier geboren wurde. Ab Mai wird der Geburtstag in der südlichsten Eifel-Metropole groß gefeiert. Stellvertretend für eine 70 Zentimeter hohe Marx-Figur, die in der Redaktion des Trierischen Volksfreunds steht, nahm Lokalchef Marcus Hormes den Orden entgegen.