Roetgen.

Roetgen ist der einzige Ort in der Nordeifel, in dem der Handball einen ähnlich hohen Stellenwert wie der Fußball hat. Aufgrund der guten Jugendarbeit sind in der Handballabteilung des TV Roetgen schon einige sehr gute Handballer groß geworden und nachher in höheren Ligen unterwegs gewesen. Beinah ganz oben angekommen ist Sophia Cormann schon in jungen Jahren.