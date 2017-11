Roetgen.

Die große Fahrzeughalle der Roetgener Feuerwehr hatte sich am Freitagabend in einen Festsaal verwandelt, denn mit einer Jubilarehrung und einer Fahrzeugeinweihung galt es, gleich zwei Ereignisse zu feiern. Als Hausherr im Gerätehaus an der Hauptstraße konnte der Zugführer des Löschzugs Roetgen, Stephan Schatz, zahlreiche Gäste begrüßen.