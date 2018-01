Roetgen.

Spontanität, Kuriosität und phantasievolle Vielfalt sollen am kommenden Mittwoch die Atmosphäre im Bürgersaal der Gemeinde Roetgen bestimmen. Weltweit wird jeweils am 17. Januar der Geburtstag der Kunst gefeiert – erstmalig soll dieses Ereignis nun auch in Roetgen am Mittwoch, 17. Januar, ab 17 Uhr stattfinden.