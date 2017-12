Eifel - Rockband „Gnadenhof“ tritt wieder in Steckenborn auf

Eifel. Mittlerweile ist es schon eine Steckenborner Tradition, die vorweihnachtliche Stimmung kurz vor den Feiertagen durch etwas heftigere Klänge zu „durchbrechen“. Auch in diesem Jahr wird die Rockband „Gnadenhof“ wieder im Saal Stollenwerk kräftig einheizen und für einen guten Zweck ihre Mischung aus Rocksongs der letzten vier Jahrzehnte auf die Bretter legen.

Die Spendeneinnahmen werden der Organisation „Hilfe für krebskranke Kinder e.V.“ zugutekommen. Die Band hat sich durch eine Songauswahl der rockigen und nicht ganz alltäglichen Art in der Umgebung einen Namen gemacht. Ein Höhepunkt für die sechsköpfige Combo war zuletzt der Auftritt vor einem vollen Festzelt in Lammersdorf, wo Gnadenhof den Support für die AC/DC-Coverband „Barock“ lieferte.

Wer vor den Festtagen noch gerne dem Weihnachtsspeck den Kampf ansagen möchte und dies am liebsten zu guter Rockmusik macht, dem sei dieses Konzert am Samstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr in Steckenborn ans Herz gelegt. Der Eintritt ist frei.