Rott - „Rock in Rott“ wartet mit Top-Coverbands auf

Rott. Am Mathworks-Sportpark in Rott findet am Samstag, 25. August, eine in der Voreifel einzigartige Veranstaltung statt: Das „Rock in Rott“-Festival.

Für absolute Rock-Klassiker ist gesorgt, so treten Top-Coverbands von Pink Floyd (Kings of Floyd), Queen (Queen Kings), Santana (Viva Carlos) und Dire Straits (Dire Strats) sowie die Aachener Band Art of Live auf. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und geht bis 24 Uhr.

Ausrichter ist die Aachener Firma „m3connect“ unter der Schirmherrschaft der gemeinnützigen Organisation Peter Pan. Die Karten kosten 12 Euro, und die Einnahmen werden komplett für gemeinnützige Zwecke verwendet: Ärzte ohne Grenzen, Peter Pan, Fightback against Poverty sowie Vereine in Rott. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Für Kinder wird es am Nachmittag eine Hüpfburg und andere Attraktionen geben. Außerdem kann sich jeder für einen Wetteinsatz daran versuchen, Alemannia-Torwartlegende Stephan Straub beim Elfmeterschießen zu bezwingen.

Es werden ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. Für Getränke wird gesorgt sein, für den Hunger gibt es Food-Trucks mit zahlreichen Angeboten.

Es gibt in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes zwar Parkplätze, es wird jedoch empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder an anderen Stellen im Ort zu parken. Bereitgestellt wird das Gelände rund um den Mathworks-Sportpark vom SV Rott.

Karten im Vorverkauf gibt es im Rotter Lädchen in Rott gegenüber der Kirche, bei der Roetgener Buchhandlung Lesezeichen in der Hauptstraße 45 und im Internet auf: