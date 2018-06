Heimbach/Schwammenauel.

Das Wasser plätscherte gegen den Bug, als das Fahrgastschiff „Stella Maris“ ablegte. In diesem Moment begann eine besondere Reise, die nicht allein über den Rursee, sondern mit den wogenden Worten von Matthias Politycki in der Lit.Eifel-Lesung in ferne Länder und zu wahren Werten führte. „Sie werden gleich merken, es wird nicht über Urlaub gehen, sondern über Reisen“, prophezeite Politycki.