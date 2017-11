Strauch.

120 Minuten ansprechende Unterhaltung haben zwölf Darstellerinnen des Frauen- und Müttervereins Strauch bei der Aufführung der Kriminalkomödie „Caramba Karacho in der Finca del Bacho“ von Beate Irmisch geboten. Nahezu ausverkauft waren an allen drei Abenden die Aufführungen im Straucher Pfarrheim, in dem für die Besucher 130 Plätze zur Verfügung standen.