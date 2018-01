Roetgen/Simmerath - Regioentsorgung holt in Simmerath und Roetgen Weihnachtsbäume ab

Roetgen/Simmerath. Alle Jahre wieder rieseln nach den Feiertagen die Nadeln der geliebten Tanne im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer. Und spätestens in den ersten Tagen im neuen Jahr fragt man sich: Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?

Das Kommunalunternehmen Regioentsorgung sammelt auch 2018 in den Gemeinden Simmerath und Roetgen die Nordmänner, Edeltannen und Blaufichten ein, „damit aus ihnen noch saubere Energie gewonnen werden kann“, wie es in einer Pressemitteilung des Entsorgers heißt.

Gesammelt werden die Bäume in Simmerath und Roetgen am 17. Januar. Die Bäume müssen am Abholtag bis 6 Uhr gut sichtbar am Straßenrand liegen.

Sämtliche Abfuhrtermine des neuen Jahres sind übrigens für Smartphonebesitzer über die kostenlose „ZEW-Abfall-App“ abrufbar. „Hier kann jeder Bürger einen Erinnerungsservice für seine Straße einstellen, der am Vorabend oder Tag der Abfuhr per akustischem Signal über die anstehende Abfuhr informiert“, so Martina Tonak, Leiterin des Kundendienstzentrums der Regioentsorgung.