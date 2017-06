Monschau.

Peter Sußner aus Monschau steht in seiner Werkstatt und hält einen Kopf in der Hand, den er mit Sandpapier sorgfältig abschleift. Hinter ihm steht ein 2,5 Meter großer goldener Engel ohne Flügel und mit einem Strick um den Hals, der ihn dabei zu beobachten scheint. Es ist einer der berühmten Rauschgoldengel, die in der Weihnachtszeit über den Eingängen des Nürnberger Christkindlesmarktes schweben, um die Besucher zu begrüßen.