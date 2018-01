Wer sich um die Rauchmelder kümmern muss und wo sie hingehören

Laut Gesetz liegt die Installationspflicht bei den Bauherrn beziehungsweise den Eigentümern. Wenn diese ihrer Pflicht nicht nachkommen, sollten Mieter auf ihren Vermieter zugehen, empfiehlt der Verband der Feuerwehren in NRW. Die Wartung der Geräte muss der Mieter selbst übernehmen.

„Haben Mieter bereits Rauchmelder installiert, dürfen diese weiter betrieben werden, sofern der Vermieter zustimmt. In diesem Fall muss sich der Vermieter allerdings von der ordnungsgemäßen Installation und Betriebsbereitschaft überzeugen und sollte diese auch dokumentieren“, schreibt der Verband der Feuerwehren.

Mit Rauchmeldern ausgestattet werden müssen alle Schlafräume und Kinderzimmer. Auch in Fluren, die zu Aufenthaltsräumen führen und Rettungswege sein könnten, müssen Rauchmelder installiert werden. Flure in Kellern, in denen sich keine Aufenthaltsräume befinden, müssen hingegen nicht berücksichtigt werden. Zusätzlich wird die Installation weiterer Rauchmelder in der Nähe von Elektrogeräten wie zum Beispiel der Waschmaschine empfohlen.

Angebracht werden sollten die Rauchmelder an der obersten Stelle in der Mitte des Raumes, mindestens jedoch 50 Zentimeter von einer Wand oder Einrichtungsgegenständen entfernt.